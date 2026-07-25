У сомов впервые выявили заразную меланому, передающуюся между особями

Биологи из Университета Вермонта установили, что тёмные пятна на коже бурых сомиков-бычков (Ameiurus nebulosus) в озере Мемфремагог оказались проявлением трансмиссивной меланомы — редкой формы рака, которая может передаваться от одного животного к другому.
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