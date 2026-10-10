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Царьград

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Мы сами переплачиваем за ЖКХ: какие ошибки допускают при передаче показаний счетчиков

Мы сами переплачиваем за ЖКХ: какие ошибки допускают при передаче показаний счетчиков

Эксперты назвали частые ошибки при передаче показаний счётчиков, что приводят к переплатам.Собственники нередко допускают ошибки при передаче показаний счётчиков воды, газа и электричества — это грозит завышенными платежами.

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