Алексей Тан

Добрым быть правильно.... как же многие инородцы и "соседи",... хотят что бы Русские были к ним ДОБРЫМИ!... фактически паразитировать, а за свои гадости... не нести ни какой ответственности... по доброте Русской!... это советская привычка к ХАЛЯВЕ!!!.... А мы Русские.. СПРАВЕДЛИВЫЕ!!!,... то есть в переводе с выше... по делам вашим!... что вырастили, то и съели, ... кого вырастили, с тем и жить будете,... на гадили!... сами и убрали и сами!... убрались! ... в земли свои.... и досвидания.... И разным ИНОРОДЦАМ... не надо... не надо!!.. звать своих в Россию... может случится... и вас придётся депортировать и высылать .. в тот же Израиль или Львовщину.