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Добрым быть правильно

Вчера я у себя опубликовал видео, на котором целый взвод украинских солдат сдаётся в плен (набижавшие рагули пометили его как «содержащее сцены насилия», но оно только рвёт пердаки нацистским дегенератам).

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Комментарии
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Алексей Тан
Добрым быть правильно.... как же многие инородцы и &quot;соседи&quot;,... хотят что бы Русские были к ним ДОБРЫМИ!... фактически паразитировать, а за свои гадости... не нести ни какой ответственности... по доброте Русской!... это советская привычка к ХАЛЯВЕ!!!.... А мы Русские.. СПРАВЕДЛИВЫЕ!!!,... то есть в переводе с выше... по делам вашим!... что вырастили, то и съели, ... кого вырастили, с тем и жить будете,... на гадили!... сами и убрали и сами!... убрались! ... в земли свои.... и досвидания.... И разным ИНОРОДЦАМ... не надо... не надо!!.. звать своих в Россию... может случится... и вас придётся депортировать и высылать .. в тот же Израиль или Львовщину.
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