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Путин ввёл «спецмеры» по замене оператора проекта «Сахалин-2»

Путин ввёл «спецмеры» по замене оператора проекта «Сахалин-2»

Правительство «не является учредителем или участником» нового оператора.Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о спецмерах в топливно-энергетической сфере из-за «недружественных действий иностранных государств в адрес страны».

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