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FiNE NEWS

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Учёные МГУ научили ИИ «читать» вкус вина по одной капле — и это революция!

Представьте: вы берёте одну каплю вина — и уже через минуту знаете, сколько в нём этанола, сахаров, кислот и других ключевых компонентов.

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