Сотрудники ЛУ МВД России на станции Москва – Ярославская с «Полицейским Дедом Морозом» посетили дошколят

Новогодний праздник транспортные полицейские провели в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 36 ОАО «РЖД» В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники линейного управления МВД России на станции Москва – Ярославская посетили «Детский сад № 36».
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