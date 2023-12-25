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Ярославский Вестник

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Сотрудники ЛУ МВД России на станции Москва – Ярославская с «Полицейским Дедом Морозом» посетили дошколят

Новогодний праздник транспортные полицейские провели в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 36 ОАО «РЖД» В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники линейного управления МВД России на станции Москва – Ярославская посетили «Детский сад № 36».

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