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Царьград

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Всероссийский фестиваль науки "Наука 0+" открылся в Новосибирской области

Всероссийский фестиваль науки "Наука 0+" открылся в Новосибирской области

Основной площадкой стала Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН. Там представлена выставка достижений науки и инноваций.

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