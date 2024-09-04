🏗 Крымский государственный центр детского театрального искусства готов на 60% Там планируют обустроить два зрительных зала на 100 и 300 мест, чтобы проводить театральные спектакли разного масштаба.
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🏗 Крымский государственный центр детского театрального искусства готов на 60% Там планируют обустроить два зрительных зала на 100 и 300 мест, чтобы проводить театральные спектакли разного масштаба.