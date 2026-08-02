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Свадьба на 2500 гостей и годы молчания: как Зарема Дзагоева сохранила свою тайну

Свадьба на 2500 гостей и годы молчания: как Зарема Дзагоева сохранила свою тайну

Когда Алан Дзагоев в ноябре 2023 года получил очередную травму и решил завершить карьеру футболиста, первым человеком, которому он сообщил об этом, стала его жена Зарема.

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