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Оверчук рассказал о дискуссии в ЕАЭС об отмене роуминга

Оверчук рассказал о дискуссии в ЕАЭС об отмене роуминга

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Москва инициировала дискуссию на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС) о вводе мобильными операторами комфортных тарифов, которые приближены к условиям домашнего региона.

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