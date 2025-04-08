Оверчук рассказал о дискуссии в ЕАЭС об отмене роуминга

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Москва инициировала дискуссию на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС) о вводе мобильными операторами комфортных тарифов, которые приближены к условиям домашнего региона.
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