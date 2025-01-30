В Магадане состоялась презентация Центра культурного развития

Презентации Центра культурного развития построенного в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» состоялось в Магадане, 31 января сообщает информационное агентство «КОЛЫМА-ИНФОРМ».
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