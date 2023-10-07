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Военное обозрение

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Британское издание: Властям США пора перестать поддерживать притязания Киева на Крым

Британское издание: Властям США пора перестать поддерживать притязания Киева на Крым

Вместо того, чтобы подталкивать Киев к переговорному процессу, нынешние американские власти продолжают поддерживать его утопические стремления вернуть Крым в состав Украины.

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