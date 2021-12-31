Путин подписал закон о Fan ID, гол+пас Роналду и победа «МЮ», новичок «Спартака», «Локо» продлил контракт с Ротенбергом и другие новости утра

Доброе утро! 31 декабря на дворе, Новый год уже завтра. А прямо сейчас ловите последний утренний дайджест в 2021 году 🎄 1.
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