В 10-40 в Приволжске на нерегулируемом перекрестке улиц Железнодорожная и Восточная 59-летний водитель автомобиля «Джаеко», при повороте налево совершил столкновение с движущимся слева по главной дороге 69-летним велосипедистом.
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