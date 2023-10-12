В США Нетаньяху считают виновным в атаке ХАМАС на Израиль

ВАШИНГТОН, 12 октября, ФедералПресс. Палестинская атака на юг Израиля стала прямым следствием решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху перебросить на Западный берег реки Иордан два из трех батальонов, которые охраняли границу сектора Газа.
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