Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 541 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Н З
    Ситуация серьезная. Если переговоры закончатся тупиком, то пиндосы включать жесть. Те санкции на банки с которыми мы ...Трамп пригрозил П...
  • елена гавричева
    Т.е. не называли друг друга дебилами и говорили о погоде?Лавров назвал бес...
  • Александр Т
    Мелони пусть пугает....Трамп пригрозил П...

Среди жилых домов в ДНР после обстрела ВСУ обнаружили кассетные натовские мины

Среди жилых домов в ДНР после обстрела ВСУ обнаружили кассетные натовские мины

Мэр Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) Иван Приходько в Telegram-канале рассказал о том, что среди жилых домов после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили кассетные натовские мины типа «колокольчик».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх