Среди жилых домов в ДНР после обстрела ВСУ обнаружили кассетные натовские мины

Мэр Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) Иван Приходько в Telegram-канале рассказал о том, что среди жилых домов после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили кассетные натовские мины типа «колокольчик».
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