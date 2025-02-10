Среди жилых домов в ДНР после обстрела ВСУ обнаружили кассетные натовские мины

Мэр Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) Иван Приходько в Telegram-канале рассказал о том, что среди жилых домов после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили кассетные натовские мины типа «колокольчик».