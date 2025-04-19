Авария на Ингурской ГЭС оставила без света Грузию и Абхазию

Масштабный блэкаут, охвативший Грузию и Абхазию, произошел из-за серьезной аварии на Ингурской ГЭС. Отключения электричества затронули жителей Батуми, Тбилиси, а также Аджарию и Гурию, где также наблюдаются перебои с мобильным интернетом.