Вспомнить жизнь и молодость 45 лет назад: начался повторный показ «Москва слезам не верит», который покорил даже американцев Ольга БезродняяФильм «Москва слезам не верит» отмечает своё 45-летие, и этот момент стал прекрасной возможностью для повторного показа на российских экранах.