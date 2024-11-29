"Соловьёв страшно угрожал": Беседа с генералом в эфире началась именно так

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А зачем нашим врагам [через наших купленных журношлюшек] знать характеристики наших ракет? Это наше оружие и его характеристики ни кого не должны касаться (до поры до времени)!
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16 час.

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