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Комитет ГД одобрил проект о наказании за участие в нежелательных организациях

Комитет ГД одобрил проект о наказании за участие в нежелательных организациях

Комитет по госстроительству рекомендовал Госдуме принять во втором чтении пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности организаций, признанных в России нежелательными.

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