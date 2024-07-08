Комитет ГД одобрил проект о наказании за участие в нежелательных организациях

Комитет по госстроительству рекомендовал Госдуме принять во втором чтении пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности организаций, признанных в России нежелательными.
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