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“К нам самим пришел полный Донбасс”: Шнуров спел про крах российской элиты из-за санкций Запада (ФОТО)

“К нам самим пришел полный Донбасс”: Шнуров спел про крах российской элиты из-за санкций Запада (ФОТО)

Лидер группы “Ленинград” Сергей Шнуров написал песню, посвященную российской элите. В своей композиции он раскритиковал коллег по цеху, лишившихся привычного уровня жизни после санкций Запада, вводимых на фоне спецоперации России на Украине.

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