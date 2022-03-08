“К нам самим пришел полный Донбасс”: Шнуров спел про крах российской элиты из-за санкций Запада (ФОТО)

Лидер группы “Ленинград” Сергей Шнуров написал песню, посвященную российской элите. В своей композиции он раскритиковал коллег по цеху, лишившихся привычного уровня жизни после санкций Запада, вводимых на фоне спецоперации России на Украине.
Лидер группы “Ленинград” Сергей Шнуров написал песню, посвященную российской элите. В своей композиции он раскритиковал коллег по цеху, лишившихся привычного уровня жизни после санкций Запада, вводимых на фоне спецоперации России на Украине.
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