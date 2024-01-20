Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Экс-разведчик Риттер: Киев не получит от США помощи, которая позволит ей выжить

Экс-разведчик Риттер: Киев не получит от США помощи, которая позволит ей выжить

Украина не получит от Соединенных Штатов помощи, которая необходима для выживания киевского режима. Об этом рассказал отставной офицер американской разведки морской пехоты и военный аналитик Скотт Риттер в интервью РИА Новости.

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