Украина не получит от Соединенных Штатов помощи, которая необходима для выживания киевского режима. Об этом рассказал отставной офицер американской разведки морской пехоты и военный аналитик Скотт Риттер в интервью РИА Новости.
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