По поверьям сегодня, 3 декабря 2024 года, следует защищать дома от темных сил

Источник иллюстрации / фото: dosuga.net3 декабря 2024 года наполнен народными приметами и поверьями. Этот день, известный как Проклов, посвящен памяти святого Прокла, архиепископа Константинопольского, знаменитого своей проповеднической деятельностью.
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