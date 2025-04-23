«РТ-Проектные технологии» начнет выпуск адаптированной спецодежды для промышленности

Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех Компания «РТ-Проектные технологии» и ООО «Инвестпромснаб» объявили на XX юбилейном всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» о создании совместного предприятия по выпуску спецодежды и средств индивидуальной защиты для промышленных организаций России.