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Царьград

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Паспорт съели: уловки мигрантов, чтобы попасть в Россию и остаться

Паспорт съели: уловки мигрантов, чтобы попасть в Россию и остаться

Мигранты возвращаются в нашу страну после депортации, отсидев срок в тюрьме или совершив преступление.

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Комментарии
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Денис Зарюгин
И за организацию всего этого бардака, за преступную миграционную политику, которая привела к трагедии в КСХ, которая выливается фактически в геноцид коренного населения России ни один российский чиновник до сих пор не пострадал, даже Президент за проблему это не признаёт, поэтому ситуация будет только ухудшаться и в конце концов приведёт к повторению событий, которые были в конце 90-х в Душанбе, Баку, Ташкенте и т.д., когда на стенах писали: &quot;Русские не уезжайте, нам рабы нужны&quot;! Ну а сейчас-то куда будем уезжать россияне, в Австралию?
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16 час.
ЮВ
Юрий Вершинин
А пальчики при в&#39;езде откатывать не судьба?
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16 час.
Надежда Белугина
Кто-то здорово поработал против нашей страны. Активная непрекращающаяся работа на разделение народов. Уходят республики обозлённые, настроенные заранее против России в лапы к нашему врагу, увеличивая его стан и делая их нашими врагами. А где выход? Всё время выезжать на терпении своего народа? Какие-то мерзопакостники орудуют у нас в стране, а наши пропагандисты  пребывают в ленивой дрёме.
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15 час.

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