Паспорт съели: уловки мигрантов, чтобы попасть в Россию и остаться

Денис Зарюгин

И за организацию всего этого бардака, за преступную миграционную политику, которая привела к трагедии в КСХ, которая выливается фактически в геноцид коренного населения России ни один российский чиновник до сих пор не пострадал, даже Президент за проблему это не признаёт, поэтому ситуация будет только ухудшаться и в конце концов приведёт к повторению событий, которые были в конце 90-х в Душанбе, Баку, Ташкенте и т.д., когда на стенах писали: "Русские не уезжайте, нам рабы нужны"! Ну а сейчас-то куда будем уезжать россияне, в Австралию?