Михаил Ковальчук рассказал Путину о приоритетах работы Курчатовского института

МОСКВА, 23 сентября, ФедералПресс. В понедельник, 23 сентября, президент РФ Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии