Вражеский язык не получит никаких преференций в ДНР – Пушилин

Erl Schweizer

Есть нацисты, бандеровцы, есть и мирные украинцы. Люди все имеют право на речь, которая для них родная. Любой, запрещающий человеку говорить на родном языке, нацист. Есть и исторически сформировавшиеся языки межнационального общения, русский среди них, такие языки искусственно указами, законами тоже в цивилизованном обществе запрещать недопустимо. Враг украинец? В России украинцев миллионы.