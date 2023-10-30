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Вражеский язык не получит никаких преференций в ДНР – Пушилин

Вражеский язык не получит никаких преференций в ДНР – Пушилин

Политнавигатор В ДНР не планируют возвращать в Конституцию украинский язык в качестве государственного.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Жаль. Ржачный язык. Кино или мультики смотреть с украинской озвучкой - обхохочешься
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2 д.
Erl Schweizer
Есть нацисты, бандеровцы, есть и мирные украинцы. Люди все имеют право на речь, которая для них родная. Любой, запрещающий человеку говорить на родном языке, нацист. Есть и исторически сформировавшиеся языки межнационального общения, русский среди них, такие языки искусственно указами, законами тоже в цивилизованном обществе запрещать недопустимо. Враг украинец? В России украинцев миллионы.
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2 д.
dedsidor Сидоров
в Крыме украинский получил преференции ..
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1 д.

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