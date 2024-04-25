Суд арестовал банковские счета и недвижимость замминистра обороны РФ Тимура Иванова

Чиновник арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.Суд Москвы наложил арест на банковские счета, активы и имущество заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который с 24 апреля находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
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