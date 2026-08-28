Врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Гришаева о том, как стресс, модные диеты и "чудо-средства" ломают гормональную систему

Как живут люди с весом более 280 кг, какие эксперименты ставят над собой пациенты в погоне за красотой и вечной жизнью и какие необратимые последствия оставляет сбитый режим дня? Обо всём этом и не только – в интервью врача-эндокринолога, диетолога, диабетолога, члена РАЭ Екатерины Гришаевой.