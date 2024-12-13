В бундестаге призвали отправить немецкие войска на Украину

БЕРЛИН, 13 декабря, ФедералПресс. Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер предложил отправить немецких солдат на Украину в роли миротворцев после заключения перемирия, но начать планирование операции уже сейчас.
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