В бундестаге призвали отправить немецкие войска на Украину

БЕРЛИН, 13 декабря, ФедералПресс. Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер предложил отправить немецких солдат на Украину в роли миротворцев после заключения перемирия, но начать планирование операции уже сейчас.