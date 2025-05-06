Вертолет МЧС с портретом Девятаева пролетел над Казанью

МЧС России "Бессмертный полк" в уникальном формате прошел, а если точнее, пролетел над Казанью. В небо над столицей Татарстана поднялся вертолет МЧС с портретом легендарного Михаила Девятаева, героя Советского Союза, который смог угнать немецкий бомбардировщик и бежать из плена, взяв с собой еще девятерых красноармейцев.