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Вертолет МЧС с портретом Девятаева пролетел над Казанью

Вертолет МЧС с портретом Девятаева пролетел над Казанью

МЧС России "Бессмертный полк" в уникальном формате прошел, а если точнее, пролетел над Казанью. В небо над столицей Татарстана поднялся вертолет МЧС с портретом легендарного Михаила Девятаева, героя Советского Союза, который смог угнать немецкий бомбардировщик и бежать из плена, взяв с собой еще девятерых красноармейцев.

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