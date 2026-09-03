Силы ПВО сбили 116 дронов ВСУ на подлёте к Москве за утро 3 сентября

3 сентября утром силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 116 беспилотных летательных аппаратов (дронов) Вооружённых сил Украины (ВСУ), направлявшихся к Москве.
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