Стиль британской подготовки: украинский «РДК» заявляет об атаке на приграничье Брянской области

Украинские войска, потерпев фиаско с крупномасштабным контрнаступлением, переходят к тактике диверсионно-террористической деятельности и вновь активизируют беспилотные атаки на территорию Российской Федерации.
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