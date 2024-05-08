Франклин Темплтон считает, что Солана будет третьим крупнейшим криптовалютным активом

Известная инвесткомпания Franklin Templton, под управлением которой имеются активы более, чем на полтора триллиона долларов, уверена в том, что монета Солана обладает потенциалом стать третьей крупнейшей криптовалютой на всем рынке.
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