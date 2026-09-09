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Жара до +33 градусов надвигается на Алтайский край к концу недели

Жара до +33 градусов надвигается на Алтайский край к концу недели

До конца текущей недели в Алтайском крае ожидается жара. В ближайшие четыре дня воздух днем будет прогреваться до +29.

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