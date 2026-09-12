Котопёс недели: возьмите из приюта белого пушистого Мацони или черного пушистого Нориса

Два потрясающих питомца ждут своих людей в московских приютах. фото: приют «Печатники»Осень — лучшее время, чтобы фотографироваться в парке с красивыми желтыми листьями, и чтобы сидеть дома, попивая какао и уютно закутавшись в плед.
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