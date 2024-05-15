При ремонте автодороги в Рудне вскрылось крупное мошенничество

Суд в Смоленске избрал меру пресечения главному фигуранту этого дела Уголовное дело за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере при ремонте дороги в Рудне Смоленской области, возбудило следственное управление регионального УМВД.
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