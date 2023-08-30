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Федеральную трассу А-370 «Уссури» сильно размыло

Федеральную трассу А-370 «Уссури» сильно размыло

В районе Раздольного по трассе А-370 «Уссури» движение временно закрыто, сообщает PRIMPRESS. Юлия Кабакова, заместитель начальника общего отдела ФКУ ДСД «Дальний Восток», рассказала, что с 10:00 (3:00 – МСК) 30 августа 2023 года закрыто движение для всех видов транспорта на участке км 693 – км 693+500 федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток.

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