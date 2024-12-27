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Царьград

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Станция "Горный институт" в Петербурге: открытие после многолетнего строительства

Станция "Горный институт" в Петербурге: открытие после многолетнего строительства

В Санкт-Петербурге открылась глубокая станция метро "Горный институт", часть Лахтинско-Правобережной линии.

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