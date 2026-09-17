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Мировое обозрение

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Мурашко заявил, что новый состав вакцин от гриппа эффективнее старого

Мурашко заявил, что новый состав вакцин от гриппа эффективнее старого

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в этом сезоне отечественные вакцины против гриппа получили обновлённый штаммовый состав.

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