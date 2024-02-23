Горемыкин вручил госнаграды бойцам на Южно-Донецком направлении

Заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил бойцов группировки войск «Восток», особо отличившихся в зоне проведения спецоперации, проявивших мужество и героизм при выполнении воинского долга.
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