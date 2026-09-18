🗳️ До работы и после, в обеденный перерыв или по дороге домой – крымчане спешат сделать выбор. Как прошёл первый день голосования в республике? В регионе завершился первый день голосования на выборах депутатов в Государственную Думу России.
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