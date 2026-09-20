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Звонок вместо прощания: чем Лариса Вербицкая занялась после 27 лет в «Добром утре»

Звонок вместо прощания: чем Лариса Вербицкая занялась после 27 лет в «Добром утре»

Лариса Вербицкая отработала в программе «Доброе утро» 27 лет. Для миллионов зрителей она была частью утреннего ритуала — спокойный голос, улыбка, узнаваемая манера держаться в кадре.

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