Лукашевич: Запад хочет говорить с Россией языком ультиматутов

Постпред Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич обратил внимание на то, что западные державы надеются вести диалог при помощи ультиматумов, не желая ознакомиться с правдивыми сведениями о происходящем на украинской территории.
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