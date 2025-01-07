БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бардак с мигрантами в стране начался 10 лет назад, сейчас попытаются их «оцифровать», как птиц перелетных

Бардак с мигрантами в стране начался 10 лет назад, сейчас попытаются их «оцифровать», как птиц перелетных

Сделает ли цифровой профиль гастарбайтеров более законопослушными? Евгений Берсенев Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Юрий Московский Для облегчения контроля за приезжающими в Россию мигрантами, их статусом, с 30 июня 2025 года будет формироваться цифровой профиль иностранцев, включающий личные и биометрические данные, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственное постановление.

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Комментарии
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Т
Татьяна
начальник цеха завода - мигрант?
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5 час.

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