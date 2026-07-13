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Татар-информ

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Эксперты РТ: Есть надежда на возвращение в Казань международных чемпионатов

Эксперты РТ: Есть надежда на возвращение в Казань международных чемпионатов

Этап Кубка мира FINA по плаванию в Казани в 2018 году Фото: © «Татар-информ» Международный олимпийский комитет (МОК) на прошлой неделе решил отменить отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) и отозвать рекомендации по ограничению участия российских спортсменов в соревнованиях.

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