Эксперты РТ: Есть надежда на возвращение в Казань международных чемпионатов

Этап Кубка мира FINA по плаванию в Казани в 2018 году Фото: © «Татар-информ» Международный олимпийский комитет (МОК) на прошлой неделе решил отменить отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) и отозвать рекомендации по ограничению участия российских спортсменов в соревнованиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии