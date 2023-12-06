В Петербурге впервые покажут спектакль по роману Агаты Кристи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря, ФедералПресс. В конце февраля на сцене «Балтийского дома» состоится премьера спектакля «Восточный экспресс», в котором примут участие звезды театра, такие как Олеся Судзиловская и Игорь Миркурбанов.
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