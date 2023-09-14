По качеству управления образованием Уссурийск вошел в 6-ку лидеров Приморья

В четверг, 14 сентября, в рамках краевого совещания руководителей муниципальных органов управлением образования "Коротко о главном", который проходил в Большом Камне, первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина наградила победителей и призеров по итогам оценки качества управления образованием.