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В России подскочили спрос на курьеров и их зарплаты

Этой зимой спрос на курьеров значительно увеличился, превысив показатели предыдущего сезона на 34%. Среднее предложение по зарплате для этой профессии также выросло на 38%, достигнув отметки более 112 тысяч рублей.

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