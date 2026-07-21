В Британии прямо заявили о преимуществе нашей страны в противостоянии с НАТО. Бывший офицер Королевского флота Стив Джерми дал большое интервью журналисту Такеру Карлсону и прямо заявил, что в альянсе не способны мыслить стратегически, тогда как Москва делает это абсолютно четко и имеет долгосрочную концепцию.